В Завьялово судят двух педофилов

Опубликована: Сегодня 08:46





Двух педофилов будут судить в Завьяловском районном суде Удмуртии, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

С февраля по март 2015 года обвиняемые в квартире В квартире одного из них в пос. Октябрьский Завьяловского района совершили развратные действия в отношении ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Кроме того, в один из дней 2005 года один из них совершил иные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста с использованием его беспомощного состояния в Ижевске.

Более того, обвиняемые распространяли в сети Интернет материалы порнографического характера, в том числе с изображением детей.

Им грозит до 20 лет лишения свободы.



