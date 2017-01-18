В Завьялово судят двух педофилов

Опубликована: Сегодня 08:46

Двух педофилов будут судить в Завьяловском районном суде Удмуртии, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

С февраля по март 2015 года обвиняемые в квартире В квартире одного из них в пос. Октябрьский Завьяловского района совершили развратные действия в отношении ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Кроме того, в один из дней 2005 года один из них совершил иные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста с использованием его беспомощного состояния в Ижевске.

Более того, обвиняемые распространяли в сети Интернет материалы порнографического характера, в том числе с изображением детей.

Им грозит до 20 лет лишения свободы.




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