В Россию возвращаются футбольные фанаты, осужденные во Франции за беспорядки

Опубликована: Сегодня 09:29

фото: 1tvnet.ru
Сегодня утром в Москву прибудут российские футбольные фанаты, осужденные во Франции за участие в беспорядках в Марселе во время Чемпионата Европы по футболу. Их освободили накануне, 17 февраля, пишет ФАН.

"Известно, что из Франции выдворят Алексея Ерунова и Сергея Горбачева, задержанных прошлым летом во время ЧЕ по футболу" - отмечает издание.

Напомним, французская полиция преследовала россиян из-за уличных беспорядков 11 июня в Марселе в преддверии матча Россия-Англия. Из 43 российских фанатов трое получили приговор — Горбачева приговорили к 18 месяцам тюрьмы, Ерунова — к двум годам, еще один гражданин РФ Николай Морозов получил год лишения свободы, но уже в декабре его выдворили из Франции.



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