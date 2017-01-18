В Россию возвращаются футбольные фанаты, осужденные во Франции за беспорядки

Опубликована: Сегодня 09:29



фото: 1tvnet.ru фото: 1tvnet.ru

"Известно, что из Франции выдворят Алексея Ерунова и Сергея Горбачева, задержанных прошлым летом во время ЧЕ по футболу" - отмечает издание.Напомним, французская полиция преследовала россиян из-за уличных беспорядков 11 июня в Марселе в преддверии матча Россия-Англия. Из 43 российских фанатов трое получили приговор — Горбачева приговорили к 18 месяцам тюрьмы, Ерунова — к двум годам, еще один гражданин РФ Николай Морозов получил год лишения свободы, но уже в декабре его выдворили из Франции.