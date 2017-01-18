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В Ижевске двое школьников пропали в районе улицы Тимирязева
Опубликована: Сегодня 10:34 Во вторник, 17 января, утром ушли в школу в районе улицы Тимирязева и после занятий домой не вернулись два 14-летних друга. С собой у ребят были только школьные сумки. Как сообщают в группе ПСО «Регион 18», они могут находится в любом районе города.
Абдуносиров Рамазан, 14 лет.
Был одет: темно-синяя куртка с белыми замками, брюки школьные темно-синие, шапка черная с синим помпоном.
Особые приметы: на лице шрам от ожога.
Неклюдов Александр, 14 лет.
Был одет: голубые куртка и шапка как на фото, черные болоньевые штаны.
Если вы располагаете какой либо информацией о местонахождении пропавших, просим незамедлительно сообщить по телефону
ПСО регион 18: 8-951-195-29-71, 8-964-184-55-70, либо в полицию по тел. 02.
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