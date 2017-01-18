В Ижевске двое школьников пропали в районе улицы Тимирязева

Опубликована: Сегодня 10:34



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Абдуносиров Рамазан, 14 лет.Был одет: темно-синяя куртка с белыми замками, брюки школьные темно-синие, шапка черная с синим помпоном.Особые приметы: на лице шрам от ожога.Неклюдов Александр, 14 лет.Был одет: голубые куртка и шапка как на фото, черные болоньевые штаны.Если вы располагаете какой либо информацией о местонахождении пропавших, просим незамедлительно сообщить по телефонуПСО регион 18: 8-951-195-29-71, 8-964-184-55-70, либо в полицию по тел. 02.