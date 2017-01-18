Бывший вице-премьер Удмуртии Андрей Кузнецов не станет фигурантом уголовного дела

Опубликована: Сегодня 11:27



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«Проверка проводилась по факту непредоставления сведений о своих доходах. По этому поводу его привлекли к ответственности, сняли с занимаемой должности, то есть привлекли к дисциплинарной ответственности, а основания для возбуждения уголовного дела у нас нет, то есть мы провели процессуальную проверку на предмет каких-то коррупционных проявлений, но сведений о совершении им преступлений мы не нашли», - сказал следователь.Напомним, 11 ноября 2016 года глава Удмуртии отправил в отставку вице-премьера правительства Андрея Кузнецова. Чиновник лишился занимаемого поста из-за неточности в декларации о доходах.