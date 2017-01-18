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Бывший вице-премьер Удмуртии Андрей Кузнецов не станет фигурантом уголовного дела
Опубликована: Сегодня 11:27 После проверки бывшего вице-премьера Удмуртии Андрея Кузнецова следователи не стали возбуждать против него уголовное дело. Как сообщил корреспонденту информационного агентства «Сусанин» следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел Алексей Кузнецов, соответствующее решение приняли 11 января 2017 года в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
«Проверка проводилась по факту непредоставления сведений о своих доходах. По этому поводу его привлекли к ответственности, сняли с занимаемой должности, то есть привлекли к дисциплинарной ответственности, а основания для возбуждения уголовного дела у нас нет, то есть мы провели процессуальную проверку на предмет каких-то коррупционных проявлений, но сведений о совершении им преступлений мы не нашли», - сказал следователь.
Напомним, 11 ноября 2016 года глава Удмуртии отправил в отставку вице-премьера правительства Андрея Кузнецова. Чиновник лишился занимаемого поста из-за неточности в декларации о доходах.
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