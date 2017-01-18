Самолет Ижавиа задержался в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга

Опубликована: Сегодня 13:33





В аэропорту Пулково задержан рейс Санкт-Петербург – Ижевск авиакомпании «Ижавиа», сообщается на официальном сайте воздушной гавани. Информацию о задержке вылета самолета подтвердило и онлайн табло удмуртской авиакомпании.Самолет должен был вылететь в 11:30 по местному времени (12:30 по времени Ижевска), но задержался в Пулково.Причины задержки неизвестны. Предполагаемое время вылета самолета в столицу Удмуртии – 12:30 по московскому времени.