Самолет Ижавиа задержался в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга

Опубликована: Сегодня 13:33

В аэропорту Пулково задержан рейс Санкт-Петербург – Ижевск авиакомпании «Ижавиа», сообщается на официальном сайте воздушной гавани. Информацию о задержке вылета самолета подтвердило и онлайн табло удмуртской авиакомпании. 

Самолет должен был вылететь в 11:30 по местному времени (12:30 по времени Ижевска), но задержался в Пулково.

Причины задержки неизвестны. Предполагаемое время вылета самолета в столицу Удмуртии – 12:30 по московскому времени. 
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