Автомобиль «скорой помощи» сгорел накануне в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 14:18



Фото: twitter.com (МЧС Удмуртии) Фото: twitter.com (МЧС Удмуртии)

Позже на сайте Главного управления МЧС России по Удмуртии появилось сообщение о возгорании в понедельник, 16 января, около 17:20 автомобиля на повороте на СНТ «Заря-Каменное». «К тушению пожара привлекались одна единица техники и один человек личного состава», - говорится в сообщении. Какой именно автомобиль сгорел, в ведомстве не уточнили.