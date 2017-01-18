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Автомобиль «скорой помощи» сгорел накануне в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 14:18 Накануне, 17 января, в Завьяловском районе Удмуртии загорелся автомобиль «скорой помощи». Об происшествии очевидцы написали в группе "ИГГС" соцсети "ВКонтакте".
Позже на сайте Главного управления МЧС России по Удмуртии появилось сообщение о возгорании в понедельник, 16 января, около 17:20 автомобиля на повороте на СНТ «Заря-Каменное». «К тушению пожара привлекались одна единица техники и один человек личного состава», - говорится в сообщении. Какой именно автомобиль сгорел, в ведомстве не уточнили.
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