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Мужчина, купивший коньяк погибшей в Воткинске девочке, заплатит штраф
Опубликована: Сегодня 16:21 Полицейские Воткинска установили мужчину, который купил коньяк погибшей от переохлаждения школьнице. 72-летнего мужчину привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 6.10. КоАП РФ.
Напомним, по факту гибели 15-летней жительницы Воткинска, тело которой обнаружено 30 декабря прошлого года в лесном массиве на окраине города, следователи проводят проверку. Выяснилось, что школьница пришла в лес со своим одноклассником. В беседке она употребляла коньяк, который по ее просьбе приобрел незнакомый мужчина. Через некоторое время молодой человек ушел, оставив девушку одну, где она скончалась.
В результате проведенных мероприятий выяснилась личность пожилого мужчины, который 29 декабря 2016 года около 10 часов 30 минут приобрел по просьбе несовершеннолетней две бутылки коньяка емкостью 0,5 литра. За «вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции» ему грозит штраф до 3 тыс рублей.
МВД по Удмуртской Республике обращается к гражданам: приобретение алкогольных напитков несовершеннолетним является административным правонарушением! По всем известным фактам приобретения спиртных напитков несовершеннолетним незамедлительно сообщайте в полицию по тел. 02 или по телефонам доверия МВД по Удмуртской Республике (3412) 419-373, 419-474, 419-575.
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