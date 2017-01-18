Следователи считают, что девочка на улице Труда в Ижевске упала с высоты

Опубликована: Сегодня 17:14

фото: vk.com/udmurtiya18rus
После гибели 13-летней школьницы с улицы Труда в Ижевске следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни. Как пишет информагентство «Сусанин», на пресс-конференции в среду, 18 января, руководитель Следственного управления СКР по Удмуртской Республике Владимир Никешкин сообщил, что знакомые залезли в ее сотовый телефон и стали шантажировать девушку полученной информацией.

«Влезли в ее сотовый телефон и взяли данные, которые не подлежат разглашению. Вот это был ее конфликт после этого. Ее стали шантажировать этими данными. Вот в чем проблема большая», - сообщил он. В настоящее время завершается проверка, которая ответит на вопрос: откуда у 13-летней Лизы на теле появились многочисленные травмы. «Следователь, когда осматривал тело потерпевшей с участием судмедэксперта, то там было очень много обнаружено телесных повреждений, которые характерны для падения с высоты, причём с огромной высоты», - рассказал Никешкин. Кроме того, в телефоне девочки нашли селфи, сделанное на 9 этаже дома. «Есть моменты, которые неоднозначно трактуются следствием», - сказал главный следователь Удмуртии.

Напомним, травмированную семиклассницу обнаружили 30 ноября возле дома № 2 по улице Труда. Первоначально следователи считали, что девочку жестоко избили. Ее доставили в больницу в состоянии комы, где спустя некоторое время она скончалась. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).



Загрузка...
Теги
Интернет терроризм пенсия Ижавто погода ДТП футбол прокуратура музыка технологии занятость Можга депутат траур биатлон Балезино армия туризм Воткинск МЧС торговля вода промышленность полиция штраф свадьба ремонт инвалид СКП образование Завьялово сельское хозяйство преступление безопасность Новый год/Рождество Глазов семья алкоголь Александр Волков звезда зоопарк МВД Дмитрий Медведев Госсовет УР Игра самолет мода ГИБДД Малая Пурга творчество кино СМИ недвижимость бизнес ИжГТУ США банк медицина Удмуртия суд убийство финансы пожар животные рейтинг долг религия Россия видео Сарапул ГЖД Ижевск дороги здоровье фестиваль выставка молодежь дети наркотики строительство бюджет транспорт Голливуд лес правительство ЖКХ Ува школа праздник выборы конкурс природа Украина хоккей Владимир Путин телевидение оружие физкультура Москва ветеран
Все теги
Яндекс.Погода