Следователи считают, что девочка на улице Труда в Ижевске упала с высоты

Опубликована: Сегодня 17:14



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

«Влезли в ее сотовый телефон и взяли данные, которые не подлежат разглашению. Вот это был ее конфликт после этого. Ее стали шантажировать этими данными. Вот в чем проблема большая», - сообщил он. В настоящее время завершается проверка, которая ответит на вопрос: откуда у 13-летней Лизы на теле появились многочисленные травмы. «Следователь, когда осматривал тело потерпевшей с участием судмедэксперта, то там было очень много обнаружено телесных повреждений, которые характерны для падения с высоты, причём с огромной высоты», - рассказал Никешкин. Кроме того, в телефоне девочки нашли селфи, сделанное на 9 этаже дома. «Есть моменты, которые неоднозначно трактуются следствием», - сказал главный следователь Удмуртии.Напомним, травмированную семиклассницу обнаружили 30 ноября возле дома № 2 по улице Труда. Первоначально следователи считали, что девочку жестоко избили. Ее доставили в больницу в состоянии комы, где спустя некоторое время она скончалась. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).