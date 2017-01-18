Задержанного за убийство в Удмуртии учителя музыки уличили в изнасиловании нескольких учениц

Опубликована: Сегодня 18:07

фото: emview.ru
Руководитель Следственного управления СК России по Удмуртской Республике Владимир Никешкин на пресс-конференции в среду, 18 января рассказал о запутанном уголовном деле, которое сравнил его с детективом. Выяснилось, что в Удмуртии учитель музыки надругался над несколькими школьницами и убил свою любовницу. Как пишет ИА «Сусанин», изначально мужчину задержали по подозрению в убийстве. «Там детективная история. Настолько он изощрен был, пытался запутать следы», - сообщил Никешкин.

В ходе расследования оказалось, что подозреваемый еще в 2011 году изнасиловал несколько учениц. Сейчас далеко не все пострадавшие готовы рассказать о том, что педагог уговорил их на интимную близость. В настоящее время известно о трех фактах, но работа продолжается. «Мы попросили уполномоченного по правам ребенка Ольгу Авдееву съездить в те школы, где преступления были совершены, и она выявила еще один факт», - сообщил Никешкин. Сейчас учитель музыки находится под стражей, экспертиза и расследование еще не завершены.



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