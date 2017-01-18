Задержанного за убийство в Удмуртии учителя музыки уличили в изнасиловании нескольких учениц

Опубликована: Сегодня 18:07



фото: emview.ru фото: emview.ru

В ходе расследования оказалось, что подозреваемый еще в 2011 году изнасиловал несколько учениц. Сейчас далеко не все пострадавшие готовы рассказать о том, что педагог уговорил их на интимную близость. В настоящее время известно о трех фактах, но работа продолжается. «Мы попросили уполномоченного по правам ребенка Ольгу Авдееву съездить в те школы, где преступления были совершены, и она выявила еще один факт», - сообщил Никешкин. Сейчас учитель музыки находится под стражей, экспертиза и расследование еще не завершены.