Чепецкий завод из Глазова поставит 1 тысячу тонн титана в Европу

Опубликована: Сегодня 08:48





«Чепецкий механический завод», предприятие Росатома, расположенное в Глазове, поставит в Европу титановых изделий на 2 млрд рублей, сообщает ИА Сусанин.

По контракту, заключенному на пять лет, планируется поставить более 1 тыс. тонн титановой продукции.