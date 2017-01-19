Чепецкий завод из Глазова поставит 1 тысячу тонн титана в Европу

Опубликована: Сегодня 08:48

«Чепецкий механический завод», предприятие Росатома, расположенное в Глазове, поставит в Европу титановых изделий на 2 млрд рублей, сообщает ИА Сусанин.

По контракту, заключенному на пять лет, планируется поставить более 1 тыс. тонн титановой продукции. 

Напомним, что ещё в декабре 2016 года представители ЧМЗ» сообщали, что эксклюзивным представителем титановых разработок Чепецкого механического завода в Европе является компания Hermith GmbH из Германии.





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