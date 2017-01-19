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Удмуртия оказалась в "черном списке" Газпрома
Опубликована: Сегодня 09:35 Новые межпоселковые газопроводоы оказались неэффективны, сообщает ИА Сусанин.
Удмуртия угодила в «черный список» регионов с газопроводом Глазов-Красногорское, который ввели в эксплуатацию осенью 2015 года. Его строительство обошлось в 360 млн рублей. Кроме того, почти 50 млн рублей выделили из республиканского бюджета на прокладку газовых сетей в 14 населенных пунктах Глазовского и Красногорского района. К новой газовой магистрали должны были подключиться более 600 домов и четыре котельные, которые должны были обеспечивать теплоснабжение школ, фельдшерско-акушерских пунктов и производственных помещений. Планировалось, что потребление газа составит свыше 4 млн кубометров. По факту же потребление не превысило 600 тыс. кубометров.
Эта ситуация может привести к сокращению объемов финансирования газификации Удмуртии со стороны «Газпрома». В 2016 году объем инвестиций снизился с 600 до 400 млн рублей. Кроме того, республика задолжала и за потребленный газ. Так, на 1 января 2017 года, размер газовых долгов в Удмуртии перевалил за 1 млрд рублей.
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