Выработка электроэнергии в Удмуртии в 2016 г. сократилась на 10,3%

Опубликована: Сегодня 10:28





В 2016 г. потребление электроэнергии в Удмуртии составило 9 719,1 млн кВт•ч, что на 2,3% больше, чем за годом ранее, сообщает пресс-служба Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала.

При этом выработка электроэнергии в регионе по итогам января-декабря 2016 г. сократилась на 10,3% – до 3 657,5 млн кВт•ч.

Дефицит производства энергии покрывался поставками из смежных энергосистем. В 2016 г. суммарный переток в энергосистему Удмуртии составил 6 061,6 млн кВт•ч.