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В Удмуртии учитель музыки совращал школьниц и убил свою любовницу
Опубликована: Сегодня 11:01 Учитель музыки в Удмуртии надругался над несколькими школьницами и убил свою любовницу, сообщает информагентство Сусанин со ссылкой на руководителя Следственного управления СК России по Удмуртской Республике Владимира Никешкина.
Мужчину задержали по подозрению в убийстве любовницы. «Там детективная история. Настолько он изощрен был, пытался запутать следы», - сообщил он.
В ходе расследования оказалось, что подозреваемый еще и насиловал школьниц в 2011 году. Выявлено три факта, но Никешкин заявил, что работа продолжается: «Мы попросили уполномоченного по правам ребенка Ольгу Авдееву съездить в те школы, где преступления были совершены, и она выявила еще один факт.»
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