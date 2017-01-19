В Ижевске обсудили покупку новых троллейбусов

Опубликована: Сегодня 12:48





Глава города Юрий Тюрин провел совещание с заместителями и представителями «ИжГЭТ». Обсуждали вопросы повышения эффективности предприятия «ИжГЭТ», сообщает пресс-служба города.

Выяснилось, что этого можно добиться за счет покупки троллейбусов с автономным ходом, изменения маршрутной сети и обособления трамвайных путей. Участники совещания обсудили план обновления троллейбусного парка города на ближайшие три года - 2017-2019 гг. Кроме того, на совещании рассмотрели вопросы введения системы платных парковок в центре города и новых тарифов.

Юрий Тюрин поставил задачу основание для программы развития электротранспорта города. После этого Глава Ижевска планирует встретиться с Главой Удмуртии для обсуждения вопроса.

- Сегодня мы рассмотрели вопрос возможности приобретения троллейбусов с автономным ходом, которые позволяют строить маршруты без дополнительных контактных сетей. Это экономически целесообразно и более удобно для населения города, но это требует значительных затрат, - считает Глава города. - Капитально-восстановительный ремонт одного троллейбуса составит 7,8 млн рублей, приобретение нового - более 15 млн рублей. Именно поэтому нам нужно подготовить основание для программы развития и привлечения федерального и регионального софинансирования средств.