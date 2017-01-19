|
Инспектор природоохраны Кезского района застрелился из ружья
Опубликована: Сегодня 13:33 46-летний инспектор отдела охраны объектов животного мира Кезского района застрелился из охотничьего ружья, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
Тело в подвале своего дома нашли жена погибшего, вернувшись вечером с работы.
По факту смерти проводится проверка. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего, опрашивают знакомых погибшего, назначили экспертизы.
Загрузка...