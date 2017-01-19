Инспектор природоохраны Кезского района застрелился из ружья

Опубликована: Сегодня 13:33

46-летний инспектор отдела охраны объектов животного мира Кезского района застрелился из охотничьего ружья, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Тело в подвале своего дома нашли жена погибшего, вернувшись вечером с работы. 

По факту смерти проводится проверка. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего, опрашивают знакомых погибшего, назначили экспертизы. 
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