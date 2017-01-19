|
В Ижевске расследуют дело инспектора иммиграционного контроля о взятке
Опубликована: Сегодня 14:27 В Ижевске направлено в суд уголовное дело бывшего инспектора отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по Удмуртской Республике, обвиняемого в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ).
Как выяснило следствие, мужчина в октябре - ноябре 2016 года в Ижевске частями получил от представителя коммерческой организации взятку в общей сумме 67 тыс рублей "за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении контрольной деятельности в ходе проведения проверок соблюдения порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан и непринятия административных мер в случае выявления нарушений". Преступные действия тогда еще инспектора были пресечены сотрудниками УФСБ России по Удмуртии после получения второй части взятки.
Теперь обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
Загрузка...