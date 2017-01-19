В трех районах Удмуртии запустят блоки физико-механической очистки сточных вод

Опубликована: Сегодня 15:19



фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Для этого надо искать инвестора и создавать государственно-частное предприятие. Но мы не должны допустить, чтобы инвестор всю финансовую нагрузку по строительству свалил на плечи жителей района путём резкого повышения тарифов. Повторю, это не допустимо», - подчеркнул Глава региона.Он также напомнил, что 2017 год – год экологии в России. «Мы продолжим работу по строительству очистных сооружений в городах и районах республики», - заверил Александр Соловьев.По информации министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Ивана Маринина, нынче будут запущены блоки физико-механической очистки на очистных в Уве, Можге и Балезино.