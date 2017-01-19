В трех районах Удмуртии запустят блоки физико-механической очистки сточных вод

Опубликована: Сегодня 15:19

фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Руководитель Удмуртии, посетивший накануне Уву, побывал на канализационных очистных сооружениях райцентра. Здесь ведутся работы по запуску блока физико-механической очистки. Как сказал Александр Соловьев, следующим этапом должен стать ввод блока биологической очистки.

«Для этого надо искать инвестора и создавать государственно-частное предприятие. Но мы не должны допустить, чтобы инвестор всю финансовую нагрузку по строительству свалил на плечи жителей района путём резкого повышения тарифов. Повторю, это не допустимо», - подчеркнул Глава региона.

Он также напомнил, что 2017 год – год экологии в России. «Мы продолжим работу по строительству очистных сооружений в городах и районах республики», - заверил Александр Соловьев.

По информации министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Ивана Маринина, нынче будут запущены блоки физико-механической очистки на очистных в Уве, Можге и Балезино.



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