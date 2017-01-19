После ДТП на трассе Воткинск – Чайковский 5 человек попали в больницу

Опубликована: Сегодня 16:57

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

При столкновении грузового автомобиля «Volvo» и «Daewoo Nexia» в Воткинском районе пострадали пять человек. При повороте налево 36-летний водитель грузовика не предоставил преимущество движения легковой иномарке.

ДТП произошло в среду, 18 января, около 16:00 на 8 км трассы Воткинск – Чайковский. В результате аварии водитель автомобиля «Daewoo» 1987 года рождения получил травмы, находится в реанимации. Кроме того, в реанимацию попали два его пассажира, еще двое госпитализированы.

Госавтоинспекция Удмуртии напоминает о необходимости пристегивать ремни безопасности, который значительно снижает риск гибели водителя и пассажиров автомобиля. Согласно последним исследованиям ученых, пристегнутый ремень в случае лобового столкновения снижает вероятность смертельной травмы в два - три раза, а при опрокидывании автомобиля - в пять раз.



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