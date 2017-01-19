Более 650 тыс рублей украла в Ижевске директор УК

Опубликована: Сегодня 17:41



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"Следствием установлено, что обвиняемая, ранее являясь руководителем управляющей компании в шести многоквартирных домах г.Ижевска, была обязана обеспечивать прием от жильцов платы за коммунальные услуги и в последующем перечислять их на счета ресурсоснабжающих организаций" - сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.В течение нескольких месяцев собранные с жильцов деньги за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение на счет поставщика она не перечисляла, и более 650 тыс рублей потратила по собственному усмотрению.При предъявлении неопровержимых доказательств виновности женщина признала свою вину и раскаялась в совершенном преступлении. В ходе следствия причиненный материальный ущерб она добровольно возместила в полном объеме. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.