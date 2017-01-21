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Депутат Госсовета Андрей Блинов предал дело коммунизма и стал справедливороссом
Опубликована: Сегодня 06:15 Депутат Госсовета Удмуртии Андрей Блинов перешел в «Справедливую Россию» из «КПРФ», сообщает информагентство Сусанин со ссылкой на собственный источник.
Вместе с тем руководитель справедливороссов в Удмуртии Фарид Юнусов заявил, что не готов на данный момент подтвердить эту информацию, а в региональном отделении «КПРФ» журналисту информагентства переход Блинова подтвердить не смогли, но и не опровергли.
Справка «Аргументов в Ижевске»:
Андрей Михайлович Блинов родился 14 апреля 1971 года.
Окончил Удмуртский государственный университет – биология.
Трудовая деятельность: 1993 год— рабочий зеленого хозяйства ПО «Чепецкий механический завод».
1994–1995 годы — ассистент кафедры природоведения и ОЗД Глазовский государственный педагогический институт.
1995–1996 годы — заведующий отделом растениеводства ТОО «Модус», Глазов.
1996–1997 годы — заместитель директора ТОО «Модус», Глазов.
1997–2000 годы — корреспондент редакции «Глазов-радио», Глазов.
2000–2004 годы — ответственный секретарь МУ «Редакция журнала «Городские ведомости», Глазов.
2004–2005 годы — начальник группы развития отдела продаж в Москве и Московской области ЗАО НКП «НК Лтд.», Москва.
2006 - 2008 годы - редактор отдела МУ «Редакция журнала «Городские ведомости»
2008 - 2009 годы - редактор ООО «Издательство «Мой Город»
2009 - 2011 годы - начальник общего отдела ОАО "Удмуртская птицефабрика"
2011 годы – по настоящее время исполнительный директор УРО общероссийского общественного фонда поддержки социально полезных инициатив "Интеграция"
Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики IV созыва. Депутат Государственного Совета Удмуртской республики пятого созыва, член комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике.
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