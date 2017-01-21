Мужчина уснул, протаранив 5 иномарок в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 10:28

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Глазове мужчина в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения уснул, разбив 5 припаркованных автомобилей. Инцидент произошел 13 января в 17.20 во дворе дома № 14 по улице Пехтина. Видео с приключениями невменяемого водителя попало в соцсети.

"Водитель автомобиля «Рено Дастер» - мужчина 1965 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пять припаркованных автомобилей: «Киа Рио», «Киа Сид», «Нисан», «Фольцваген» и «Форд». В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. Владельцам автомобилей причинен материальный ущерб"- сообщили в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

В настоящее время принимаются решения по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12.8 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и частью 2 статьи 12.27 (Оставление места ДТП) направлены материалы.

Водителя ожидает наказание в виде штрафа в размере 30 тыс рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет по факту управления в состоянии опьянения, а также лишение либо административный арест за оставление места ДТП.

"Возмещение материального ущерба владельцам поврежденных автомобилей также впоследствии ляжет на его плечи", - уточнили в Госавтоинспекции.



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