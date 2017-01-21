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Более 1,5 кг наркотиков пытался продать в Ижевске уроженец Рязанской области
Опубликована: Сегодня 11:27 Уроженца Рязанской области задержали в квартире по ул. Тверской Ижевска. 25-летнего гостя Удмуртии подозревают в покушении на незаконный сбыт более 1,5 кг наркотиков.
По версии оперативников, подозреваемый приехал в Ижевск и снял квартиру, в которой хранил наркотики для дальнейшего их распространения с помощью «тайников-закладок». В ходе проведения обыска съемной квартиры подозреваемого полицейские обнаружили приготовленные к сбыту синтетические наркотические средства общей массой 1 кг 560 граммов.
В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. По факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
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