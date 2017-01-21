Грузовой поезд в Удмуртии сбил 15-летнего подростка

Опубликована: Сегодня 13:21



фото: visual.rzd.ru фото: visual.rzd.ru

Несовершеннолетний переходил через железнодорожные пути. В результате происшествия ребенок получил травмы головы и был госпитализирован в больницу.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.