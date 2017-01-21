Грузовой поезд в Удмуртии сбил 15-летнего подростка

Опубликована: Сегодня 13:21

фото: visual.rzd.ru
Грузовой поезд в Можге сбил 15-летнего подростка. Как сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России, инцидент произошел в минувший четверг, 19 января, около 17:00 на 1228 километре Горьковской железной дороги.

Несовершеннолетний переходил через железнодорожные пути. В результате происшествия ребенок получил травмы головы и был госпитализирован в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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