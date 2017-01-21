Председатель ТСЖ в Удмуртии перевел на счет своей фирмы 85 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 14:24

фото: ozpp.ru
В Воткинске председатель ТСЖ попал в поле зрения правоохранителей. В отношении 31-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения).

"По данным следствия, подозреваемый одновременно являлся председателем ТСЖ «Зверева, дом 4» в г. Воткинске и генеральным директором ООО «АлексТрансСервис». Обладая правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете ТСЖ, он из корыстных побуждений воспользовался своим служебным положением и по фиктивному договору перечислил на расчетный счет своей коммерческой организации денежные средства собственников жилых помещений в сумме 85 640 руб.", - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину в совершенном преступлении. В рамках расследования в офисе ТСЖ изъята документация, представляющая интерес для следствия, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводятся мероприятия по установлению имущества подозреваемого, на которое может быть наложен арест в целях возмещения причиненного ущерба.



Загрузка...
Теги
банк ГЖД наркотики зоопарк Дмитрий Медведев недвижимость видео терроризм инвалид самолет Госсовет УР хоккей безопасность Москва здоровье физкультура Голливуд праздник суд вода Малая Пурга ремонт прокуратура занятость МВД преступление депутат Можга Александр Волков ИжГТУ правительство промышленность пожар ветеран ЖКХ строительство Интернет алкоголь пенсия дороги Удмуртия торговля Новый год/Рождество оружие финансы образование погода молодежь школа Воткинск животные Балезино выборы Ува фестиваль кино бюджет Завьялово выставка природа семья мода штраф Игра убийство долг туризм Ижевск медицина ГИБДД сельское хозяйство МЧС телевидение конкурс ДТП свадьба Глазов бизнес армия Россия технологии США рейтинг СКП футбол дети траур звезда биатлон лес Сарапул музыка творчество транспорт Украина СМИ Владимир Путин Ижавто религия полиция
Все теги
Яндекс.Погода