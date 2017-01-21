Председатель ТСЖ в Удмуртии перевел на счет своей фирмы 85 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 14:24



фото: ozpp.ru фото: ozpp.ru

"По данным следствия, подозреваемый одновременно являлся председателем ТСЖ «Зверева, дом 4» в г. Воткинске и генеральным директором ООО «АлексТрансСервис». Обладая правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете ТСЖ, он из корыстных побуждений воспользовался своим служебным положением и по фиктивному договору перечислил на расчетный счет своей коммерческой организации денежные средства собственников жилых помещений в сумме 85 640 руб.", - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.В ходе допроса подозреваемый признал свою вину в совершенном преступлении. В рамках расследования в офисе ТСЖ изъята документация, представляющая интерес для следствия, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводятся мероприятия по установлению имущества подозреваемого, на которое может быть наложен арест в целях возмещения причиненного ущерба.