На улице Советская в Ижевске закрыли очередной наркопритон

Опубликована: Сегодня 16:11

фото: пресс-служба МВД по УР
Деятельность притона была пресечена в Ижевске на ул. Советская. На этот раз сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике пришли в квартиру 40-летнего безработного, ранее судимого за совершение разбойного нападения. С августа 2016 года мужчина неоднократно предоставлял свое жилье наркозависимым гражданам для употребления наркотических средств.

В квартире были обнаружены различные приспособления для употребления наркотиков, одноразовые шприцы и следы наркотических средств.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ – «организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств».



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