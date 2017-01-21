На улице Советская в Ижевске закрыли очередной наркопритон

Опубликована: Сегодня 16:11



фото: пресс-служба МВД по УР фото: пресс-служба МВД по УР

В квартире были обнаружены различные приспособления для употребления наркотиков, одноразовые шприцы и следы наркотических средств.В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ – «организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств».