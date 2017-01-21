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На улице Советская в Ижевске закрыли очередной наркопритон
Опубликована: Сегодня 16:11 Деятельность притона была пресечена в Ижевске на ул. Советская. На этот раз сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике пришли в квартиру 40-летнего безработного, ранее судимого за совершение разбойного нападения. С августа 2016 года мужчина неоднократно предоставлял свое жилье наркозависимым гражданам для употребления наркотических средств.
В квартире были обнаружены различные приспособления для употребления наркотиков, одноразовые шприцы и следы наркотических средств.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ – «организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств».
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