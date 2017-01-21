"Пивная йога" набирает популярность в Европе

Опубликована: Сегодня 16:58

фото: bieryoga.de
Австралия и Германия стали пионерами нового и обнадеживающего движения — в этих странах открылись клубы, где каждый может начать постижение индийской гимнастики, совмещенной с европейским алкогольным гедонизмом. Об этом пишет портал "Отвратительные мужики".

Впервые идея о совмещении пива и упражнений йоги (хатха-йоги, если быть точным) родилась на американском фестивале Burning Man в Неваде. Вышло все как-то спонтанно: многие ошивающиеся и отдыхающие там хиппи и любители нью-эйджа просто пытались заняться привычными упражнениями (потому что внутренняя дисциплина) не отрываясь от царящего здесь веселья (потому что все-таки фестиваль). Получилось неожиданно хорошо, но идея, видимо, тогда показалась просто примером удачного совмещения двух приятных вещей — и не более того.

Однако более практичные немцы увидели в этом не просто забавный замысел, но и крайне удачную концепцию — и для отдыха и для бизнеса. Из двух раздельных и не связанных вещей путем трансмутации они создали нечто совершенное новое и практичное. По понятным причинам пивная йога довольно быстро обрела популярность в Берлине. Молодые (и не очень) люди внезапно поняли, что пиво поможет им перебороть в себе стеснение перед групповыми занятиями или недоверие к восточным практикам.

Инструктор по йоге Джула создала бренд BierYoga и не поленилась развить философию этого движения. Согласно ей, пивной гедонизм вместе с концентрацией, которую дает йога, могут отлично дополнить друг друга и дать если не просветление, то хотя бы отличный отдых после рабочей недели. В общем, пивная йога подходит почти всем, кому есть больше 16 (в Германии — возраст, с которого можно пить пиво), и кто готов к чему-то новому.

Со временем идея начала развиваться и вышла за пределы Европы. С недавнего времени занятия проводятся еще, как минимум, в Австралии. Так, 20 января в Сиднее состоятся первые официальные занятия от BierYoga. Что характерно, австралийцы не стали заморачиваться с восточной атрибутикой и сразу назначили первую встречу в пабе. Впрочем, несмотря на то, насколько далеко от вас находится Берлин, Дели или Австралия, никто не мешает вам самостоятельно совмещать индийскую гимнастику и индийский пейл-эль, например.
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