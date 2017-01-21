В Удмуртии в 2016 выросла средняя зарплата

Опубликована: Сегодня 17:42



фото: i18.ru фото: i18.ru

«С августа прошлого года мы вышли на устойчивое увеличение заработной платы, с учетом инфляции. По итогам 2016 года рост зарплат к инфляции составил 1,1%. Мы, конечно, считаем в упрощенном виде, по стоимости потребительской корзины. Эту цифру можно сколько угодно критиковать, но за два с лишним года впервые рост произошел по этому показателю», - отметил Фефилов.По данным Удмуртстата, в 2016 году средняя зарплата в республике составила 25 925 рублей. По этому показателю Удмуртия находится на 6 месте в ПФО. На первом месте - Пермский край - там средняя зарплата составляет 29 811 рублей.