В Удмуртии в 2016 выросла средняя зарплата

Опубликована: Сегодня 17:42

фото: i18.ru
В 2016 году в Удмуртии выросли средние зарплаты. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом рассказал на пресс-конференции в пятницу, 20 января, вице-премьер правительства Удмуртии Сергей Фефилов.

«С августа прошлого года мы вышли на устойчивое увеличение заработной платы, с учетом инфляции. По итогам 2016 года рост зарплат к инфляции составил 1,1%. Мы, конечно, считаем в упрощенном виде, по стоимости потребительской корзины. Эту цифру можно сколько угодно критиковать, но за два с лишним года впервые рост произошел по этому показателю», - отметил Фефилов.

По данным Удмуртстата, в 2016 году средняя зарплата в республике составила 25 925 рублей. По этому показателю Удмуртия находится на 6 месте в ПФО. На первом месте - Пермский край - там средняя зарплата составляет 29 811 рублей.



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