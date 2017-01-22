Госавтоинспекция Удмуртии предупреждает о сложной дорожной обстановке

Опубликована: 20 Января 2017 г. 18:34



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Просьба и к пешеходам: берегите свою жизнь и здоровье. При выходе из общественного транспорта не торопитесь. Дождитесь, когда транспорт отойдет от остановки на достаточное расстояние, и дорога будет хорошо просматриваться в обе стороны. Не перебегайте проезжую часть перед близко идущим транспортом, малолетних детей берите на руки. При выходе и посадке в общественный транспорт будьте осторожны – под слоем снега на остановочных комплексах может находиться скользкий лед.Во избежание несчастных случаев с участниками дорожного движения, особенно с детьми, просим владельцев транспортных средств не испытывать судьбу и не отправляться без острой необходимости в дальние поездки.Желаем безопасных Вам дорог!