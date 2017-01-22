В Удмуртии на трассе Игра-Глазов пострадали 7 человек

Опубликована: 21 Января 2017 г. 19:38



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель ВАЗа, молодой человек 1994 года рождения при обгоне выехал на встречку и столкнулся с другим ВАЗом, за рулем которого находился мужчина 1980 года рождения. В результате ДТП пострадали оба водителя. Одного из пассажиров госпитализировали, еще четверо пассажиров получили травмы.В Госавтоинспекции пояснили, что пассажиры автомобиля «ВАЗ-11194» были случайными попутчиками, которые «заказали» поездку на данном автомобиле, используя мобильное приложение.ГИБДД по Удмуртии обращается к гражданам с просьбой осуществлять свои поездки с «проверенными» знакомыми водителями, либо обращаться в сертифицированные службы, осуществляющие перевозки людей в режиме легкового такси и имеющие в своем штате надежных, подготовленных водителей.