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В Удмуртии на трассе Игра-Глазов пострадали 7 человек
Опубликована: 21 Января 2017 г. 19:38 В столкновении двух автомобилей на трассе Игра-Глазов в Удмуртии пострадали 7 человек. Произошла авария 20 января в 14:45.
Водитель ВАЗа, молодой человек 1994 года рождения при обгоне выехал на встречку и столкнулся с другим ВАЗом, за рулем которого находился мужчина 1980 года рождения. В результате ДТП пострадали оба водителя. Одного из пассажиров госпитализировали, еще четверо пассажиров получили травмы.
В Госавтоинспекции пояснили, что пассажиры автомобиля «ВАЗ-11194» были случайными попутчиками, которые «заказали» поездку на данном автомобиле, используя мобильное приложение.
ГИБДД по Удмуртии обращается к гражданам с просьбой осуществлять свои поездки с «проверенными» знакомыми водителями, либо обращаться в сертифицированные службы, осуществляющие перевозки людей в режиме легкового такси и имеющие в своем штате надежных, подготовленных водителей.
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