Проехавшего 60 километров под капотом автомобиля кота спасли в Ижевске

Опубликована: Сегодня 09:22

Ижевские слесари починили машину, владелец которой пожаловался на посторонние шумы. Шумы издавал довольно крупный черно-белый кот, который оказался под капотом и проехал так около 60 километров, сообщает Ren.TV.

На странице автосервиса в соцсети дословно написано следующее: "К нам обратился клиент с посторонним звуком в моторном отсеке. Неисправность устранили, кот не пострадал."

 На видео в группе видно, как мастера достают напуганного, но совершенно здорового четвероногого путешественника из-под капота.
    



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