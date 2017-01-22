Проехавшего 60 километров под капотом автомобиля кота спасли в Ижевске

Опубликована: Сегодня 09:22





На странице автосервиса в соцсети дословно написано следующее: "К нам обратился клиент с посторонним звуком в моторном отсеке. Неисправность устранили, кот не пострадал."На видео в группе видно, как мастера достают напуганного, но совершенно здорового четвероногого путешественника из-под капота.