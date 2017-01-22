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Проект борьбы с наводнением на улице Партизанской обойдется Ижевску в 120 миллионов рублей
Опубликована: Сегодня 10:34
Проект водоотведения с улицы Партизанской в Ижевске оценили в 120 миллионов рублей, сообщает
Весной 2016 года Партизанскую закрыли
Теперь городские чиновники решили с начала февраля вывозить снег, чтобы весной избежать подтопления улицы Партизанской и школы № 65.
Проект оценили в 120 миллионов рублей. Он предусматривает использование тоннеля под улицей Щедрина, построенный 20 лет назад. Его исследуют водолазы. «Насосами талые воды будут подниматься на поверхность и далее напорным трубопроводом направляться в локальные очистные сооружения, а затем самотеком в реку Позимь», — отметил Владимир Нестеренко.
Кроме того, на улицах Магистральной, Партизанской и у школы № 65 построят новые колодцы, которые позволят вывести талые воды в реку Позимь.
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