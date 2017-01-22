Проект борьбы с наводнением на улице Партизанской обойдется Ижевску в 120 миллионов рублей

Опубликована: Сегодня 10:34





Проект водоотведения с улицы Партизанской в Ижевске оценили в 120 миллионов рублей, сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой наруководителя управления по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимира Нестеренко.

Весной 2016 года Партизанскую закрыли из-за неудовлетворительного состояния асфальта, сообщает ИА «Удмуртия».

Теперь городские чиновники решили с начала февраля вывозить снег, чтобы весной избежать подтопления улицы Партизанской и школы № 65.

Проект оценили в 120 миллионов рублей. Он предусматривает использование тоннеля под улицей Щедрина, построенный 20 лет назад. Его исследуют водолазы. «Насосами талые воды будут подниматься на поверхность и далее напорным трубопроводом направляться в локальные очистные сооружения, а затем самотеком в реку Позимь», — отметил Владимир Нестеренко.

Кроме того, на улицах Магистральной, Партизанской и у школы № 65 построят новые колодцы, которые позволят вывести талые воды в реку Позимь.