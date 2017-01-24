В Удмуртии 5-летний мальчик попал под колеса автомобиля

Опубликована: 23 Января 2017 г. 08:30

фото: photosight.ru
Выбежавшего на дорогу 5-летнего мальчика сбили в Балезинском районе. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, ребенок получил травмы и был госпитализирован.

ДТП произошло в субботу, 21 января, около 15:55 напротив дома №15 по улице Школьная села Люк Балезинского района. 20-летний водитель автомобиля «УАЗ» (стаж управления транспортными средствами 5 месяцев) наехал гуляющего с бабушкой ребенка, который неожиданно выбежал на проезжую часть.

Госавтоинспекция республики напоминает родителям о необходимости учить детей правилам дорожного движения:«Родителям следует повторить с детьми основные правила безопасного поведения на дороге и своим собственным примером ежедневно обучать юных участников дорожного движения».



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