В Удмуртии 5-летний мальчик попал под колеса автомобиля

Опубликована: 23 Января 2017 г. 08:30



фото: photosight.ru фото: photosight.ru

ДТП произошло в субботу, 21 января, около 15:55 напротив дома №15 по улице Школьная села Люк Балезинского района. 20-летний водитель автомобиля «УАЗ» (стаж управления транспортными средствами 5 месяцев) наехал гуляющего с бабушкой ребенка, который неожиданно выбежал на проезжую часть.Госавтоинспекция республики напоминает родителям о необходимости учить детей правилам дорожного движения:«Родителям следует повторить с детьми основные правила безопасного поведения на дороге и своим собственным примером ежедневно обучать юных участников дорожного движения».