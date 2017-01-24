Более 3 тыс срезов цветов уничтожили в Удмуртии в 2016 году

Опубликована: 23 Января 2017 г. 09:29

фото: readymag.com
В 6 партиях из 2 млн срезов цветов, проверенных в 2016 году Россельхознадзором Удмуртии, были выявлены карантинные объекты. Как пишет ИА «Сусанин», об этом сообщила на пресс-конференции заместитель начальника отдела фитосанитарного надзора управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии Лариса Ахметова. 

«Всего наши специалисты досмотрели более 2 млн срезов цветов. В 6 партиях выявили карантинный объект, в итоге, более 3 тыс. срезов сожгли. Юридические лица мы проверяем только по входящей заявке, поэтому цифра могла быть намного больше», - рассказала журналистам Лариса Ахметова.

Жителям Удмуртии в преддверии грядущих праздников специалисты управления посоветовали спрашивать в магазинах акты санитарного контроля, которые подтверждают качество цветов. «В Ижевск весь импорт идет из Москвы. Хотя есть цветы и кенийского, и турецкого, и голландского Происхождения. Из Турции везут гвоздики», - уточнила Ахметова. Она также отметила, что в прошлом году порядка 500 тыс. цветов вывезли из Удмуртии. «Сюда относятся лилии и тюльпаны. Их экспортируют в основном в страны ближнего зарубежья. Мы их тоже проверяем», - заключила Ахметова.
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