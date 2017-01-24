Приставы Удмуртии взыскали с должников в 2016 году более 5 млрд рублей

Опубликована: 23 Января 2017 г. 10:26

фото: r18.fssprus.ru
В 2016 году судебными приставами УФССП России по Удмуртской Республике сделан абсолютный рекорд в истории Службы, взыскано более пяти миллиардов рублей, это на 730 миллионов рублей больше по сравнению с 2015 годом. Из них 1,5 млрд. рублей – пополнение бюджета и внебюджетных фондов, 1,2 млрд. рублей взыскание в пользу физических лиц, 2,3 млрд. рублей – в пользу юридических лиц. Всего в 2016 году судебными приставами Удмуртии окончено 630 тысяч исполнительных.

«Ограничение должников в специальном праве управления транспортным средством позволило взыскать в пользу граждан, которым был причинён ущерб преступлением, 18 миллионов рублей, что на 5 миллионов рублей больше по сравнению с 2015 годом. Чтобы не перейти из категории водителей в пешеходы должники выплатили своим детям 9 миллионов рублей задолженностей по алиментам, всего взыскано по алиментам 181 млн. руб., что на 23 млн. руб. больше, чем в 2015 году», - отметил на пресс-конференции Ильнур Махмутов, главный судебный пристав Удмуртской Республики.

На сегодняшний день ограничены в праве управления транспортным средством почти две тысячи должников, из них: 15 трактористов, 1 800 водители мото-, автотранспортных средств, 26 водителей плавсредств. Часть водителей, только получив предупреждение об ограничении в спецправе, предпочла сразу погасить задолженность, а это 5 миллионов рублей за 2016 год. И ещё 11 миллионов рублей оплачено должниками в процессе применения в отношении них данной меры принудительного взыскания.
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