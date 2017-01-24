За кражи на железной дороге в Удмуртии были задержаны 26 человек

Опубликована: 23 Января 2017 г. 11:24



фото: kareliyanews.ru фото: kareliyanews.ru

Также было зафиксировано 14 фактов наложений посторонних предметов на железнодорожные пути (в пяти случаях посторонние предметы подкладывали дети и подростки), 9 случаев обкидывания пассажирских и грузовых поездов. "Подобные действия представляют серьезную угрозу для безопасности движения поездов и могут привести к самым трагическим последствиям: экстренное торможение, которое вынужден применить машинист, может иметь серьезные последствия для находящихся в поезде пассажиров. Обкидывание составов также может нанести серьезный вред здоровью людей", - говорится в сообщении железнодорожников.Еще одним противоправным вмешательством в работу железнодорожного транспорта является повреждение средств железнодорожной сигнализации и связи. В 2016 году зафиксировано 14 таких фактов. Также зафиксирован факт анонимного звонка о минировании железнодорожного объекта на территории Удмуртской Республики. Сообщение было ложным. Виновный установлен.