«Ижсталь» со счетом 3:2 одержала победу в домашнем матче

Опубликована: 23 Января 2017 г. 12:32



фото: скриншот видео фото: скриншот видео

В составе ижевской дружины отличились Кирилл Князев, Денис Полюдов и Владимир Королев в первом, втором и третьем периодах, соответственно. У представителей северной столицы в этот день голы на свой счет записали Антон Жихарев и Илья Коренев.«Соглашусь, что инициативой полностью владел соперник на протяжении всего матча. Мы выиграли только на характере. Реализовали одно большинство, что тоже неплохо. Хочу отдать должное своим игрокам: молодцы, потерпели. Да, соперник нас несколько раз простил, был момент, когда в пустые ворота не попали. Значит, сегодня удача нам сопутствовала. Поздравляю всех с победой», - заявил после игры главный тренер «сталеваров» Сергей Душкин.