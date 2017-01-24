«Ижсталь» со счетом 3:2 одержала победу в домашнем матче

Опубликована: 23 Января 2017 г. 12:32

фото: скриншот видео
В домашнем матче хоккеисты «Ижстали» обыграли одного из лидеров регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. На три результативные атаки «сталеваров» петербургская «СКА-Нева» ответила двумя заброшенными шайбами, пишет ИА «Сусанин».

В составе ижевской дружины отличились Кирилл Князев, Денис Полюдов и Владимир Королев в первом, втором и третьем периодах, соответственно. У представителей северной столицы в этот день голы на свой счет записали Антон Жихарев и Илья Коренев.

«Соглашусь, что инициативой полностью владел соперник на протяжении всего матча. Мы выиграли только на характере. Реализовали одно большинство, что тоже неплохо. Хочу отдать должное своим игрокам: молодцы, потерпели. Да, соперник нас несколько раз простил, был момент, когда в пустые ворота не попали. Значит, сегодня удача нам сопутствовала. Поздравляю всех с победой», - заявил после игры главный тренер «сталеваров» Сергей Душкин.



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