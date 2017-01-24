Житель Ижевска с онлайн-статусом "в активном поиске" лишился около 250 тыс рублей

Опубликована: 23 Января 2017 г. 13:33

фото: news.sputnik.ru
Желающий найти свою любовь житель Ижевска лишился около 250 тыс рублей. Мужчина стал жертвой 29-летней мошенницы, с которой начал общаться на сайте знакомств.

"Подозреваемая познакомилась с потерпевшим на одном из сайтов знакомств, зарегистрировавшись под вымышленным именем. После этого в течение нескольких месяцев женщина просила у потерпевшего денежные средства на лечение и другие нужды, при этом под различными предлогами откладывая встречу. В общей сложности потерпевший перевел подозреваемой около 250 000 рублей", - сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии. Личность безработной ижевчанки удалось установить с помощью записи с камеры видеонаблюдения, установленной в отделении банка.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Санкция ст.159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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