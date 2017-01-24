Опасность для здоровья черного чая в пакетиках доказали немецкие ученые

Опубликована: 23 Января 2017 г. 14:29

фото: valentinalagutkina.ru
Ученые из Германии провели ряд исследований и выяснили, что черный чай в пакетиках, который очень популярен во всем мире, может представлять смертельную опасность для человека.

Как пишут "Народные новости", специалисты  во время шоу ZDF WISO проверили три дешевых и три дорогих сорта чая. В результате оказалось, что практически весь изученный ими чай содержит по меньшей мере четыре вида пестицидов. А в одном из сортов вообще обнаружилось целых десять разновидностей этих вредных веществ. Правда, их содержание не превышало предельно допустимой нормы, но при этом суммарное число пестицидов в чае оказалось очень высоким. Выяснилось, что почти все виды черного чая содержат минимум четыре вида пестицидов. Среди них страшный антрахинон, который используют для отпугивания птиц от чайных кустов. Это вещество признано опасным канцерогеном, вызывающим развитие злокачественных опухолей, и запрещено в ЕС.

В свою очередь агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова в интервью ИА "Народные новости" сообщила, что страшнее не пестициды, их не так много, а ароматизаторы. "Что касается пестицидов, я сама была на крупных плантациях в Китае. Там растения обрабатываются очень мало, в Китае я не заметила специфических обработок. Просто Китай один из самых крупных импортеров. Чай в пакетиках очень сильно подкрашивают и ароматизируют, это опаснее, чем все остальное. Я знаю, что даже в Британии, где очень хороший чай идет в пакетики, употребляют много ароматизаторов. Они имеют химическую природу, а их воздействия не установлено", — отметила Елизавета Тихонова.



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