Житель Удмуртии, убив молодую девушку битой, закопал ее тело на кладбище

Опубликована: 23 Января 2017 г. 15:34

фото: news.vse42.ru
В Ижевске 28-летнего мужчину обвиняют в убийстве, совершенном в ноябре 2016 года. Его жертвой стала молодая девушка, о пропаже которой в полицию заявила ее мать, жительница Игринского района. Женщина сообщила, что ее 23-летняя дочь уехала в Ижевск, и с тех пор ее местонахождение было не известно. В ходе следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов выяснили, что девушка стала жертвой преступления.

"По данным следствия, в ночь с 24 на 25 ноября 2016 года потерпевшая встретилась со своим знакомым и его другом (обвиняемым). Между молодыми людьми и девушкой произошла ссора, в ходе которой обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, посадил ее в автомобиль, после чего молодые люди приехали в район Западного кладбища г. Ижевска. Находясь на кладбище, обвиняемый нанес девушке множество ударов деревянной битой, в результате чего она скончалась. Затем он закопал ее тело в одну из могил и скрылся с места преступления", - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Тело девушки было обнаружено после осмотра места происшествия. По предварительным данным, причиной ее смерти явилась открытая черепно-мозговая травма. На сегодняшний день решается вопрос заключении подозреваемого под стражу.
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