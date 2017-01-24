Житель Удмуртии, убив молодую девушку битой, закопал ее тело на кладбище

Опубликована: 23 Января 2017 г. 15:34



фото: news.vse42.ru фото: news.vse42.ru

"По данным следствия, в ночь с 24 на 25 ноября 2016 года потерпевшая встретилась со своим знакомым и его другом (обвиняемым). Между молодыми людьми и девушкой произошла ссора, в ходе которой обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, посадил ее в автомобиль, после чего молодые люди приехали в район Западного кладбища г. Ижевска. Находясь на кладбище, обвиняемый нанес девушке множество ударов деревянной битой, в результате чего она скончалась. Затем он закопал ее тело в одну из могил и скрылся с места преступления", - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.Тело девушки было обнаружено после осмотра места происшествия. По предварительным данным, причиной ее смерти явилась открытая черепно-мозговая травма. На сегодняшний день решается вопрос заключении подозреваемого под стражу.