18-летнюю студентку задержали в Ижевске за сбыт наркотиков в крупном размере

Опубликована: 23 Января 2017 г. 16:32



фото: efremov-pk.ru фото: efremov-pk.ru

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике девушка пояснила, что наркотик нашла возле мусорных баков в районе городка Металлургов. Подозреваемую посадили в изолятор временного содержания и возбудили против нее уголовное дело.