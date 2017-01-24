18-летнюю студентку задержали в Ижевске за сбыт наркотиков в крупном размере

Опубликована: 23 Января 2017 г. 16:32

фото: efremov-pk.ru
За незаконный сбыт наркотиков в крупном размере в Ижевске задержали студентку местного ВУЗа. "Приняли" 18-летнюю девушку у жилого дома по ул. Воровского.

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике девушка пояснила, что наркотик нашла возле мусорных баков в районе городка Металлургов. Подозреваемую посадили в изолятор временного содержания и возбудили против нее уголовное дело.



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