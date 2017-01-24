В премьер-лигу КВН попала команда из Ижевска

Опубликована: 23 Января 2017 г. 17:27



фото: vk.com/fukizh фото: vk.com/fukizh

Съемка гала-концерта 28 международного фестиваля команд «КиВиН-2017» прошла в воскресенье, 22 января, в Сочи. Здесь были сформированы составы телевизионный лиги. Всего в премьер-лигу прошли 24 команды, среди них и ижевская сборная. По словам Егора Савельева, несмотря на то, что «Факультет управления качеством» хотел пройти в высшую лигу, они довольны своим результатом. Игры премьер-лиги пройдут 28 февраля, 1 и 2 марта.Напомним, ижевская команда КВН «Факультет управления качеством» получила право выступления в Международной телевизионной лиге после успешного выступления на международном фестивале «КиВиН-2016» в Сочи. Команда взяла «бронзу» в состязаниях Международной телевизионной лиги в Минске.Последний раз коллектив из Удмуртии принимал участие в телевизионной лиге в 2007 году. Команда «Найди» в 1/8 финала заняла 2 место, но в 1/4 стала лишь пятой и прекратила выступление в Премьер-Лиге.