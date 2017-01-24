В премьер-лигу КВН попала команда из Ижевска

Опубликована: 23 Января 2017 г. 17:27

фото: vk.com/fukizh
Сборная команда КВН «Факультет управления качеством» из Ижевска попала в состав телевизионной премьер-лиги КВН на «Первом канале». Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказал администратор команды Егор Савельев.

Съемка гала-концерта 28 международного фестиваля команд «КиВиН-2017» прошла в воскресенье, 22 января, в Сочи. Здесь были сформированы составы телевизионный лиги. Всего в премьер-лигу прошли 24 команды, среди них и ижевская сборная. По словам Егора Савельева, несмотря на то, что «Факультет управления качеством» хотел пройти в высшую лигу, они довольны своим результатом. Игры премьер-лиги пройдут 28 февраля, 1 и 2 марта.

Напомним, ижевская команда КВН «Факультет управления качеством» получила право выступления в Международной телевизионной лиге после успешного выступления на международном фестивале «КиВиН-2016» в Сочи. Команда взяла «бронзу» в состязаниях Международной телевизионной лиги в Минске.

Последний раз коллектив из Удмуртии принимал участие в телевизионной лиге в 2007 году. Команда «Найди» в 1/8 финала заняла 2 место, но в 1/4 стала лишь пятой и прекратила выступление в Премьер-Лиге.



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