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В прошлом году в Удмуртии 50 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности
Опубликована: 23 Января 2017 г. 18:16 В 2016 году свыше 600 должников были привлечены к административной ответственности за долги по алиментам. Как сообщили в Федеральной службе судебных приставов Удмуртии, из них 57 подверглись административному аресту сроком до 15 суток, остальные отработали на обязательных работах, приводя в порядок населённые пункты Удмуртии. По новому законодательству, в соответствии со ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей) в минувшем году к уголовной ответственности привлечено 50 должников.
В ведомстве отметили, что в течение последних трех лет наблюдается сокращение исполнительных производств по делам неплательщиков алиментов, несмотря на то, что статистика по разводам увеличивается.
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