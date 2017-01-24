В прошлом году в Удмуртии 50 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности

Опубликована: 23 Января 2017 г. 18:16



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В ведомстве отметили, что в течение последних трех лет наблюдается сокращение исполнительных производств по делам неплательщиков алиментов, несмотря на то, что статистика по разводам увеличивается.