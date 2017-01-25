Падение с высоты привело к гибели девочку с улицы Труда в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:59



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Напомним, что травмированную семиклассницу нашли 30 ноября около дома №2 по улице Труда. Девочку привели в больницу в состоянии комы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 уголовного кодекса России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Позже подросток скончалась в больнице. На пресс-конференции 18 января руководитель Следственного управления СКР по Удмуртии Владимир Никешкин рассказал журналистам, погибшая девочка могла стать жертвой травли.