Падение с высоты привело к гибели девочку с улицы Труда в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:59

фото: соцсети
Погибшая на улице Труда в Ижевске 13-летняя школьница упала с большой высоты. Такое заключение сделали специалисты после проведения экспертизы, рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» руководитель 1 отдела по расследованию особо опасных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике Андрей Чирков. «Заключение экспертов мы получили. Травмы характерны для падения с большой высоты», - сказал Андрей Чирков.

Напомним, что травмированную семиклассницу нашли 30 ноября около дома №2 по улице Труда. Девочку привели в больницу в состоянии комы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 уголовного кодекса России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Позже подросток скончалась в больнице. На пресс-конференции 18 января руководитель Следственного управления СКР по Удмуртии Владимир Никешкин рассказал журналистам, погибшая девочка могла стать жертвой травли.



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