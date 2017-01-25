В Удмуртии лосиху с лосенком сбил поезд

Опубликована: Сегодня 11:58

фото: ГУ ветеринарии УР
Лосиха с лосенком были сбиты в Удмуртии железнодорожным составом в ночь с 19 на 20 января. Как сообщили в пресс-службе ГУ ветеринарии по Удмуртской Республике, инцидент произошел на 37 км перегона станция Люкшудья – станция Азино.

Выехавшие на место происшествия сотрудники ветеринарного ведомства отобрали патологический материал для исключения сибирской язвы. В ходе лабораторного исследования предварительно был получен отрицательный результат. После экспертизы трупы лосей утилизировали.
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