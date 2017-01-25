В Удмуртии лосиху с лосенком сбил поезд

Опубликована: Сегодня 11:58



фото: ГУ ветеринарии УР фото: ГУ ветеринарии УР

Выехавшие на место происшествия сотрудники ветеринарного ведомства отобрали патологический материал для исключения сибирской язвы. В ходе лабораторного исследования предварительно был получен отрицательный результат. После экспертизы трупы лосей утилизировали.