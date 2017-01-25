Нарколабораторию обнаружили в доме жителя Удмуртии

Опубликована: Сегодня 13:48



фото: пресс-служба МВД по УР фото: пресс-служба МВД по УР

В ходе обыска по месту жительства полицейские обнаружили несколько десятков кустов конопли, а также более 30 граммов высушенного наркосодержащего растения.По факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества, возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.