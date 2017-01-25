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Нарколабораторию обнаружили в доме жителя Удмуртии
Опубликована: Сегодня 13:48 Ранее судимого жителя поселка Кез задержали за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества. Правоохранители обнаружили дома у 25-летнего безработного лабораторию по выращиванию конопли. Для успешного роста наркосодержащих растений было оборудовано специальное освещение, система полива и обогрева.
В ходе обыска по месту жительства полицейские обнаружили несколько десятков кустов конопли, а также более 30 граммов высушенного наркосодержащего растения.
По факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества, возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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