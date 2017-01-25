В убийстве жителя Удмуртии подозревают его мать и жену

Опубликована: Сегодня 15:41



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"По данным следствия, 22 января около 18 часов подозреваемые по предварительному сговору из личных неприязненных отношений нанесли удары металлической трубой 33-летнему мужчине, который приходился им соответственно мужем и сыном, после чего задушили его веревкой. Затем женщины, желая инсценировать самоубийство потерпевшего, подвесили его на веревке, один конец которой привязали к крюку на потолке. На следующий день супруга погибшего сообщила в правоохранительные органы о том, что муж повесился", - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.По результатам судебно-медицинской экспертизы предварительной причиной смерти мужчины явилась асфиксия (удушение). На сегодняшний день рассматривается вопрос о заключении женщин под стражу. Если их вина будет доказана, за совершенное преступление им грозит лишение свободы на срок до 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.