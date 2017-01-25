В убийстве жителя Удмуртии подозревают его мать и жену

Опубликована: Сегодня 15:41

фото: lesopilka777.ru
По факту убийства мужчины в Можге возбуждено уголовное дело в отношении 53-летней местной жительницы и ее 32-летней снохи по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

"По данным следствия, 22 января около 18 часов подозреваемые по предварительному сговору из личных неприязненных отношений нанесли удары металлической трубой 33-летнему мужчине, который приходился им соответственно мужем и сыном, после чего задушили его веревкой. Затем женщины, желая инсценировать самоубийство потерпевшего, подвесили его на веревке, один конец которой привязали к крюку на потолке. На следующий день супруга погибшего сообщила в правоохранительные органы о том, что муж повесился", - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

По результатам судебно-медицинской экспертизы предварительной причиной смерти мужчины явилась асфиксия (удушение). На сегодняшний день рассматривается вопрос  о заключении женщин под стражу. Если их вина будет доказана, за совершенное преступление им грозит лишение свободы на срок до 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.



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