Россиянин получил сразу два «Порно-Оскара»

Опубликована: Сегодня 16:40

фото: twitter.com/MarkusDupree
Получивший известность в мировой порноиндустрии под псевдонимом Markus Dupree 28-летний россиянин Алексей Гончаров стал обладателем сразу двух премий AVN Awards, которые часто называют "Порно-Оскаром". Как пишет Life, снимок с победными статуэтками он разместил в своем "твиттере".

Первый приз Маркус Дюпри получил за волнующий эпизод с актрисой Абеллой Дейнджер, а вторую – за порносцену с красоткой Адрианой Чечек, которая, кстати, также имеет российские корни. Девушка получила награду в номинации "Лучшая исполнительница". Ранее Чечик уже получала статуэтки в других, не менее престижных, номинациях AVN Awards.

Алексей Гончаров родился в Санкт-Петербурге, а начал сниматься в фильмах для взрослых в 2011 году. Его страница на "Кинопоиске" насчитывает 13 лент с такими названиями, как "Мамаши на контроле", "Частная секс-школа", "Безумные подростки".



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