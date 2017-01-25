Россиянин получил сразу два «Порно-Оскара»

Опубликована: Сегодня 16:40



фото: twitter.com/MarkusDupree фото: twitter.com/MarkusDupree

Первый приз Маркус Дюпри получил за волнующий эпизод с актрисой Абеллой Дейнджер, а вторую – за порносцену с красоткой Адрианой Чечек, которая, кстати, также имеет российские корни. Девушка получила награду в номинации "Лучшая исполнительница". Ранее Чечик уже получала статуэтки в других, не менее престижных, номинациях AVN Awards.Алексей Гончаров родился в Санкт-Петербурге, а начал сниматься в фильмах для взрослых в 2011 году. Его страница на "Кинопоиске" насчитывает 13 лент с такими названиями, как "Мамаши на контроле", "Частная секс-школа", "Безумные подростки".