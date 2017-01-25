Мужчина получил травмы, переходя улицу Ленина в Ижевске

Опубликована: Сегодня 17:42

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Мужчина-пешеход 1966 года рождения получил травмы при наезде автомобиля в Ижевске. Как сообщили в  1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, ДТП произошло 23 января в 16.30 напротив дома № 106 «а» по улице Ленина.

Водитель автомобиля «Рено» - мужчина, 1986 года рождения, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу в зоне трамвайной остановки. В результате ДТП мужчина получил травмы.



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