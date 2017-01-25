Мужчина получил травмы, переходя улицу Ленина в Ижевске

Опубликована: Сегодня 17:42



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель автомобиля «Рено» - мужчина, 1986 года рождения, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу в зоне трамвайной остановки. В результате ДТП мужчина получил травмы.