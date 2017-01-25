Страховая компания возместит ущерб пострадавшим от наезда трактора в Ижевске автовладельцам

Опубликована: Сегодня 18:24



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртии, причиной аварии стал отказ гидравлического оборудования на грейдере, принадлежащему МУП «ДРЭУ». Повреждены оказались восемь автомобилей, припаркованные вдоль дороги.Заместитель Главы Администрации Ижевска по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимира Нестеренко поручил МУП «ДРЭУ» более тщательно проверять исправность дорожной техники, выходящей на улицы города, и усилить контроль в этом направлении.