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Страховая компания возместит ущерб пострадавшим от наезда трактора в Ижевске автовладельцам
Опубликована: Сегодня 18:24 Автовладельцам, чей транспорт сегодня, 24 января, пострадал на ул. Бородина в Ижевске от наезда грейдера, ущерб возместит страховая компания. У владельца трактора заключен договор страхования гражданской ответственности с компанией «ВСК».
Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртии, причиной аварии стал отказ гидравлического оборудования на грейдере, принадлежащему МУП «ДРЭУ». Повреждены оказались восемь автомобилей, припаркованные вдоль дороги.
Заместитель Главы Администрации Ижевска по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимира Нестеренко поручил МУП «ДРЭУ» более тщательно проверять исправность дорожной техники, выходящей на улицы города, и усилить контроль в этом направлении.
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