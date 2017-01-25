В лобовом столкновении автомобилей у Аврора-парка в Ижевске пострадали двое

Опубликована: Сегодня 08:39





24 января около 9:00 в Ижевске у ТЦ «Аврора-парк» столкнулись Киа Рио и Тойота Рав4. Об этом сообщили очевидцы в группе ИГГС ВКонтакте.

По предположениям пользователей социальной сети, один из водителей выехал на встречную полосу, где практически лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем. Оба автомобиля сильно пострадали. На помощь людям пришли пожарные.

Свидетели аварии сообщили о двух пострадавших, которые были госпитализированы.